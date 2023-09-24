У Раді пояснили, за яких умов Шуфрича можуть позбавити мандата

Політик зазначив, що під час режиму воєнного стану змінювати Конституцію не можна, і "тому ми маємо використати саме ці сім пунктів".

За словами голови парламенту, Шуфрич для складання мандату нардепа має сам добровільно написати відповідну заяву. У цьому контексті Стефанчук додав, що для його "актуального стану, безперечно, такі підстави можуть бути".

"І друге - це рішення суду, яке вступило в законну силу. Тому що, слава Богу, в Україні є суд", - зауважив спікер.

Стефанчук також звернув увагу, що наразі слідство стосовно Шуфрича триває, і "тільки рішення суду у кримінальній справі, яке вступило в законну силу є абсолютним і неспростовним критерієм для визнання вини будь-якої особи".

Справа щодо Шуфрича

15 вересня до скандального нардепа Нестора Шуфрича прийшли з обшуками, і в ході заходів правоохоронці виявили у нього вдома георгіївські стрічки, медалі, ордени, а також колекцію російських кителів та радянських документів.

За даними джерел РБК-Україна, у Шуфрича також знайшли документ зі схемою "автономії" для Донецької та Луганської областей, датований 2014 роком. На ньому також є підпис колишнього нардепа-зрадника Віктора Медведчука.

Після цього Шуфричу оголосили підозру у державній зраді. Він міг працювати на агента ФСБ та колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, який координував російську агентурну мережу в Україні. Після цього Шуфрича заарештували.