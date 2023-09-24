В Раде объяснили, при каких условиях Шуфрича могут лишить мандата

Политик отметил, что во время режима военного положения менять Конституцию нельзя, и "поэтому мы должны использовать именно эти семь пунктов".

По словам председателя парламента, Шуфрич для сложения мандата нардепа должен сам добровольно написать соответствующее заявление. В этом контексте Стефанчук добавил, что для его "актуального состояния, безусловно, такие основания могут быть".

"И второе - это решение суда, вступившее в законную силу. Потому что, слава Богу, в Украине есть суд", - подчеркнул спикер.

Стефанчук также обратил внимание, что в настоящее время следствие в отношении Шуфрича продолжается, и "только решение суда по уголовному делу, которое вступило в законную силу, является абсолютным и неопровержимым критерием для признания вины любого лица".

Дело в отношении Шуфрича

15 сентября к скандальному нардепу Нестору Шуфричу пришли с обысками, и в ходе мероприятий правоохранители обнаружили у него дома георгиевские ленты, медали, ордена, а также коллекцию российских кителей и советских документов.

По данным источников РБК-Украина, у Шуфрича также нашли документ со схемой "автономии" для Донецкой и Луганской областей, датированный 2014 годом. На нем также есть подпись бывшего нардепа-предателя Виктора Медведчука.

После этого Шуфричу объявили подозрение в государственной измене. Он мог работать на агента ФСБ и бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, который координировал российскую агентурную сеть в Украине. После этого Шуфрича арестовали.