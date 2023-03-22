Іспит на громадянство. Хто отримає відстрочку у два роки: пояснення нардепа

Для осіб, які отримали громадянство України за прискореною процедурою є термін у два роки для складання іспиту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата від партії "Слуга народу" та заступниці голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенії Кравчук в ефірі телемарафону.
"Є різні категорії людей, які отримують громадянство. Це не секрет, що отримати громадянство не так просто, якщо йти за стандартною процедурою. Це може тривати роками", - сказала Кравчук.
Однак, за її словами, є винятки.
"Наприклад, коли людина служить в ЗСУ, Нацгвардії чи має заслуги, то громадянство надає президент. Але це не звільняє нового громадянина України від знання мови, історії та Конституції. Тому саме для тих, хто отримав за прискореною процедурою, є цей термін у два роки. А ті, хто отримав за стандартною процедурою, спочатку має скласти іспити, а вже потім отримати громадянство", - зазначила заступниця голови комітету.
Нагадаємо, Верховна рада ухвалила закон щодо умов прийняття до громадянства України. Документ у другому читанні підтримав 281 народний депутат. Законопроектом №7606 вводиться як умова прийняття до громадянства складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою.
До того ж, іспити для отримання громадянства України можна буде складати в онлайн-форматі, але вони проходитимуть у спеціальних місцях.
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