У Раді пояснили, чи можна буде складати іспити для отримання громадянства онлайн

Іспити для отримання громадянства України можна буде складати в онлайн-форматі, але вони проходитимуть у спеціальних місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата від партії "Слуга народу" Євгенії Кравчук в ефірі телемарафону.

"Очевидно, що складати іспити онлайн можна буде лише у спеціальних місцях. Тобто ти приходиш не зі своїм комп'ютером чи айпадом, а за робоче місце, де є ці тести, якісь камери, щоби не було "чітингу", - розповіла вона.

За словами Кравчук, така організація буде великим випробуванням для України, оскільки вона перебуває у стані війни. При цьому Мінцифри вже працює над форматами, які дозволять уникнути будь-яких зловживань з боку тих, хто складає іспити.