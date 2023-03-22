Экзамен на гражданство. Кто получит отсрочку в два года: объяснение нардепа

Для лиц, получивших гражданство Украины по ускоренной процедуре, есть срок в два года для сдачи экзамена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата от партии "Слуга народа" и заместителя главы комитета по гуманитарной и информационной политике Евгении Кравчук в эфире телемарафона.

"Есть разные категории людей, которые получают гражданство. Это не секрет, что получить гражданство не так просто, если следовать стандартной процедуре. Это может длиться годами", - сказала Кравчук.

Однако, по ее словам, есть исключения.

"Например, когда человек служит в ВСУ, Нацгвардии или имеет заслуги, то гражданство предоставляет президент. Но это не освобождает нового гражданина Украины от знания языка, истории и Конституции. Поэтому именно для тех, кто получил по ускоренной процедуре, этот срок в два А те, кто получил по стандартной процедуре, сначала должен сдать экзамены, а уже потом получить гражданство", - отметила заместитель председателя комитета.