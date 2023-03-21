Рада ввела іспити з мови та історії для отримання громадянства України

Верховна рада ухвалила закон щодо умов прийняття до громадянства України. Документ у другому читанні підтримав 281 народний депутат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

Законопроектом №7606 вводиться як умова прийняття до громадянства складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою.

Закон запроваджує зобов’язання протягом двох років з моменту прийняття до громадянства України складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою і подання документів про складання таких іспитів.

Нагадаємо, в липні 2022 року Кабінет міністрів вніс до Ради законопроект щодо встановлення додаткових умов для прийняття до громадянства України.