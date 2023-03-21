Рада ввела іспити з мови та історії для отримання громадянства України
Верховна рада ухвалила закон щодо умов прийняття до громадянства України. Документ у другому читанні підтримав 281 народний депутат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
Законопроектом №7606 вводиться як умова прийняття до громадянства складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою.
Закон запроваджує зобов’язання протягом двох років з моменту прийняття до громадянства України складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою і подання документів про складання таких іспитів.
Нагадаємо, в липні 2022 року Кабінет міністрів вніс до Ради законопроект щодо встановлення додаткових умов для прийняття до громадянства України.
Раніше РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про введення обов'язкового іспиту для отримання громадянства України.
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