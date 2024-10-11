У Раді подали понад 2 тисячі правок до проекту бюджету, - нардеп

"Зараз ми розглядаємо поправки в Бюджетному комітеті. Народні депутати нам подали 2098 поправок. Це майже на 500 більше, ніж в минулому році. І для того, щоб опрацювати цей масив даних і розібратися в кожній темі, потрібен час", - сказала вона.

За словами нардепа, у Раді планують голосувати за проект держбюджету у першому читанні в кінці жовтня, а голосування в другому читанні і в цілому - в кінці листопада.

"Це нам дозволяє вкластися в наш законодавчий термін і ухвалити проект закону до 1 грудня цього року", - додала Підласа.