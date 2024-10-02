РНБО ухвалила низку рішень щодо оборонного бюджету на 2025 рік

Рада національної безпеки та оборони України ухвалила низку рішень щодо оборонного бюджету на наступний рік. Їх затвердив президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави української держави.

При цьому Мінфін, згідно з рішенням РНБО, має забезпечити своєчасне фінансування видатків Держбюджету, які передбачені для сектору безпеки та оборони.

Рішення РНБО передбачає низку доручень Кабміну щодо видатків у проекті держбюджету за статтями, пов'язаними із забезпеченням нацбезпеки та оборони. Таким чином, уряд має:

Що передувало

Нагадаємо, раніше уряд подав до Ради проект державного бюджету на 2025 рік. Ініціатива зокрема передбачає підвищення оборонних витрат.

Згідно з документом, фінансування сектору безпеки та оборони у 2025 році має становити 2223 млрд грн, це 26,3% від прогнозованого ВВП країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.