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В Раде подали более 2 тысяч правок к проекту бюджета, - нардеп

Фото: народный депутат Роксолана Пидласа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Народные депутаты подали более 2 тысяч правок к проекту государственного бюджета на 2025 год. Это больше, чем было в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Бюджетного комитета ВРУ, народного депутата Роксолану Пидласу в эфире телемарафона.

"Сейчас мы рассматриваем поправки в Бюджетном комитете. Народные депутаты нам подали 2098 поправок. Это почти на 500 больше, чем в прошлом году. И для того, чтобы проработать этот массив данных и разобраться в каждой теме, нужно время", - сказала она.

По словам нардепа, в Раде планируют голосовать за проект госбюджета в первом чтении в конце октября, а голосование во втором чтении и в целом - в конце ноября.

"Это нам позволяет уложиться в наш законодательный срок и принять проект закона до 1 декабря этого года", - добавила Пидласа.

 

Госбюджет-2025

Напомним, что правительство подало в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2025 год. Парламент уже приступил к рассмотрению проекта.

Согласно законодательству, Рада должна принять бюджет в целом до 1 декабря. До этого проект должен пройти рассмотрение в первом и втором чтении.

Согласно проекту бюджета, доходы составят составить 2 трлн 336 млрд гривен, а расходы - 3 трлн 938 млрд грн. Дефицит бюджета составит 1 трлн 640,6 млрд гривен, который будет покрываться в основном за счет международной помощи.

Главным приоритетом бюджета-2025 станет оборона. Недавно Совет нацбезопасности и обороны принял ряд решений по оборонному бюджету.

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