У Раді почали консультації про заміщення допомоги від USAID

"На парламентському рівні вже розпочато консультації з європейськими колегами про можливе заміщення американської допомоги - хоча б на той час, поки у Вашингтоні не буде ухвалено остаточні рішення", - йдеться в заяві комітету.

Зазначається, що масштаб проблем, з якими зіткнулася Україна і десятки інших країн у зв’язку з припиненням американської допомоги, значно більший, ніж може здатися на перший погляд.

"Українські організації та інші суб’єкти, які отримували гранти від USAID, не мали часу підготуватися до таких різких змін. Безумовно, американський народ і уряд мають повне право перевірити результати цієї допомоги і ухвалити рішення - чи продовжувати свою глобальну підтримку",- вважають у комітеті.

Поки триває дана перевірка Україна повинна вжити оперативних заходів, щоб уникнути дестабілізації ключових процесів в державі. Також необхідно передбачити подальші дії у цьому напрямі.

Ймовірно, через паузу у фінансуванні проектів, нормалізація процесів, пов'язана з допомогою, може відбутися за три, чотири, п’ять, а то й шість місяців.

"У час, коли кожен голос важливий, а культурна дипломатія та правдива інформація є невіддільними складниками захисту незалежності України. В умовах обмеженого державного фінансування грантова допомога іноді є ледь не єдиним варіантом для функціонування проєктів у сфері культури та медіа", - йдеться в заяві.

Комітет наголосив, що грантова підтримка USAID сприяла реалізації культурних ініціатив, створенню робочих місць та розвитку українських медіа, які досі потерпають від кризи рекламного ринку після повномасштабного вторгнення РФ. Також за сприяння агентства реалізовуються проєкти з психологічної допомоги дітям та сім’ям, які постраждали від війни.

У заяві підкреслюється, що допомога USAID є ключовою для демократичного розвитку України, особливо в нинішніх геополітичних умовах. Комітет закликає зберегти ці програми та знайти рішення для їх фінансування, щоб уникнути дестабілізації у важливих сферах.

США призупинили фінансування USAID

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки є найбільшим донором фінансової допомоги у світі.

Попри це президент США Дональд Трамп підписав указ, яким фактично заморозив програми допомоги іншим державам на 90 днів. В цей період програми перевірять та визначать, чи відповідають вони політичним цілям адміністрації Трампа.

Також ми писали, що філіал Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні також призупинив ведення проєкт та їхнього фінансування.