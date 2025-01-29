В Раде начали консультации о замещении помощи от USAID

"На парламентском уровне уже начаты консультации с европейскими коллегами о возможном замещении американской помощи - хотя бы на то время, пока в Вашингтоне не будут приняты окончательные решения", - говорится в заявлении комитета.

Отмечается, что масштаб проблем, с которыми столкнулась Украина и десятки других стран в связи с прекращением американской помощи, значительно больше, чем может показаться на первый взгляд.

"Украинские организации и другие субъекты, которые получали гранты от USAID, не имели времени подготовиться к таким резким изменениям. Безусловно, американский народ и правительство имеют полное право проверить результаты этой помощи и принять решение - продолжать ли свою глобальную поддержку",- считают в комитете.

Пока продолжается данная проверка Украина должна принять оперативные меры, чтобы избежать дестабилизации ключевых процессов в государстве. Также необходимо предусмотреть дальнейшие действия в этом направлении.

Вероятно, из-за паузы в финансировании проектов, нормализация процессов, связанная с помощью, может произойти через три, четыре, пять, а то и шесть месяцев.

"Во время, когда каждый голос важен, а культурная дипломатия и правдивая информация являются неотъемлемыми составляющими защиты независимости Украины. В условиях ограниченного государственного финансирования грантовая помощь иногда является едва ли не единственным вариантом для функционирования проектов в сфере культуры и медиа", - говорится в заявлении.

Комитет отметил, что грантовая поддержка USAID способствовала реализации культурных инициатив, созданию рабочих мест и развитию украинских медиа, которые до сих пор страдают от кризиса рекламного рынка после полномасштабного вторжения РФ. Также при содействии агентства реализуются проекты по психологической помощи детям и семьям, пострадавшим от войны.

В заявлении подчеркивается, что помощь USAID является ключевой для демократического развития Украины, особенно в нынешних геополитических условиях. Комитет призывает сохранить эти программы и найти решение для их финансирования, чтобы избежать дестабилизации в важных сферах.

США приостановили финансирование USAID

Напомним, что Соединенные Штаты Америки являются крупнейшим донором финансовой помощи в мире.

Несмотря на это президент США Дональд Трамп подписал указ, которым фактически заморозил программы помощи другим государствам на 90 дней. В этот период программы проверят и определят, соответствуют ли они политическим целям администрации Трампа.

Также мы писали, что филиал Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине также приостановил ведение проектов и их финансирование.