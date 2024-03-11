У Раді планують зареєструвати закон про економічне бронювання: розглядають два варіанти

Як зазначив нардеп, наразі розглядають дві моделі економічного бронювання.

"Одна модель - це, власне, модель, яка народилася в Офісі президента, про 35 тисяч гривень. І друга модель - це та, над якою ми працюємо з командою. Це модель про сплату додаткового військового збору за кожну заброньовану особу, незалежно від її посади, заробітної плати чи якихось інших критерій", - розповів Наталуха.

За його словами, розмір цього військового збору становить 20 тисяч гривень за кожну заброньовану особу.

"Це дві базові моделі, відрізняються вони тим, що в першій моделі з 35 тисяч гривень.Вона не передбачає фізосіб-підприємців, вона не розповсюджуватиметься на них. Це перше. Друге, там частина коштів, оскільки це заробітна плата, то десь щонайменше третина коштів йтиме в місцевий бюджет, а не безпосередньо на ЗСУ. Третя історія, що зарплата мінімальна, з якої можна забронюватися 35 тисяч гривень, буде вищою, ніж мінімальна заробітна плата у війську, яке сьогодні становить трохи більш як 20 тисяч гривень", - пояснив Наталуха.

Він вважає, що таку ініціативу можуть сприйняти досить неоднозначно.

"Що ці всі закиди, які ми час від часу чуємо від опонентів мобілізації, про те, що мало того, що там забрали у військо, ще й дали таку зарплату, яка не дозволяє прогодувати родину, це підсилить їхні аргументи, нам би цього дуже не хотілося. З іншої сторони, є позитивний аспект, ця модель вибілює заробітні плати, які платяться в конвертах. Може бути таке абсолютно, що дуже багато цих зарплат з конвертів перейдуть в білу зарплату, щоб забронювати співробітників", - сказав нардеп.

Наталуха зазначив, що модель про сплату збільшеного військового збору не ставить перед собою за мету вибілення зарплат.

"Наша ціль - це якраз акумуляція і мобілізація фінансів і фінансових ресурсів, конкретно на ЗСУ. Саме тому ми хочемо піти через збільшення розміру сплати військового збору, для того, щоб ці гроші йшли виключно на ЗСУ, ні на які місцеві бюджети, ні на які фонди інші, а конкретно на Збройні сили", - наголосив нардеп.

По-друге, за словами Наталухи, депутатська модель передбачає можливість бронювання фізичних осіб-підприємців.

"І третє, у нас немає критерію по мінімальних зарплатах, посадах, що напевно дозволяє говорити про те, що ми не створюємо цього дисбалансу, тобто формально, якщо ти не воюєш і тебе забронювали за 20 тисяч гривень, то можна абсолютно адекватно сказати, що ти платиш 20 тисяч гривень за когось, хто воює", - сказав він.

Нардеп очікує, що до кінця березня законопроект буде зареєстрований Верховній Раді.

"Це не буде в межах законопроєкту про мобілізацію", - додав Наталуха.

За його словами, законопроект про мобілізацію має йти своїм шляхом і там має бути "мінімальна кількість речей, яка може становити загрозу його неприйняття".

"Тому, що ми підтримуємо мобілізацію, але наша філософія полягає в тому, що економічне бронювання якраз сприятиме фінансуванню цієї мобілізації й, значить, пришвидшить ротацію і демобілізацію наших солдатів", - зазначив нардеп.

Законопроєкт про мобілізацію

Наприкінці січня Кабмін вніс до Верховної ради законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення.

У проєкті закону містяться норми щодо зміни правила виїзду військовозобов'язаних за кордон, стосовно надання "броні" від призову для українців, щодо дозволу надсилати повістки через електронний кабінет, про зниження призовного віку до 25 років, обмеження для "ухилянтів" і не тільки.

Кілька тижнів тому парламент ухвалив законопроєкт у першому читанні.

Спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявляв, що народні депутати мають 14 днів між першим й другим читанням законопроєкт про мобілізацію для того, щоб внести свої правки у нього.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні змінюють закон про мобілізацію, оскільки документ було ухвалено до війни та він не відповідає реаліям.

Детальніше про новий законопроєкт про мобілізацію - читайте в матеріалі РБК-Україна.