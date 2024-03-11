В Раде планируют зарегистрировать закон об экономическом бронировании: рассматривают два варианта

Как отметил нардеп, рассматривают две модели экономического бронирования.

"Одна модель - это, собственно, модель, которая родилась в Офисе президента, о 35 тысячах гривен. И вторая модель - это та, над которой мы работаем с командой. Это модель об уплате дополнительного военного сбора за каждое забронированное лицо, независимо от его должности, заработной платы или каких-либо других критерий", - рассказал Наталуха.

По его словам, размер этого военного сбора составляет 20 тысяч гривен за каждое забронированное лицо.

"Это две базовые модели, отличаются они тем, что у первой модели из 35 тысяч гривен. Она не предусматривает физлиц-предпринимателей, она не будет распространяться на них. Это первое. Второе, там часть средств, поскольку это заработная плата, то где-то по меньшей мере треть средств будет идти в местный бюджет, а не непосредственно на ВСУ. Третья история, что зарплата минимальная, из которой можно забронировать 35 тысяч гривен, будет выше, чем минимальная заработная плата в войске, которое сегодня составляет чуть более 20 тысяч гривен", - пояснил Наталуха.

Он считает, что такая инициатива может быть воспринята довольно неоднозначно.

"Что все эти упреки, которые мы время от времени слышим от оппонентов мобилизации, о том, что мало того, что там забрали в армию, еще и дали такую зарплату, которая не позволяет прокормить семью, это усилит их аргументы, нам бы этого очень не хотелось. С другой стороны, есть положительный аспект, эта модель отбеливает заработные платы, которые платятся в конвертах. Может быть такое абсолютно, что очень многие эти зарплаты из конвертов перейдут в белую зарплату, чтобы забронировать сотрудников", - сказал нардеп.

Наталуха отметил, что модель об уплате увеличенного военного сбора не ставит перед собой цель отбеливания зарплат.

"Наша цель - это как раз аккумуляция и мобилизация финансов и финансовых ресурсов, конкретно на ВСУ. Именно поэтому мы хотим пойти из-за увеличения размера уплаты военного сбора, для того чтобы эти деньги шли исключительно на ВСУ, ни на какие местные бюджеты, ни на какие фонды другие, а именно на Вооруженные силы", - подчеркнул нардеп.

Во-вторых, по словам Натальи, депутатская модель предусматривает возможность бронирования физических лиц-предпринимателей.

"И третье, у нас нет критерия по минимальным зарплатам, должностям, что наверняка позволяет говорить о том, что мы не создаем этого дисбаланса, то есть формально, если ты не воюешь и тебя забронировали за 20 тысяч гривен, то можно абсолютно адекватно сказать, что ты платишь 20 тысяч гривен за кого-то, кто воюет", - сказал он.

Нардеп ожидает, что до конца марта законопроект будет зарегистрирован Верховной Раде.

"Это не будет в рамках законопроекта о мобилизации", - добавил Наталуха.

По его словам, законопроект о мобилизации должен идти своим путем и там должно быть "минимальное количество вещей, которое может представлять угрозу его неприятию".

"Потому что мы поддерживаем мобилизацию, но наша философия состоит в том, что экономическое бронирование как раз будет способствовать финансированию этой мобилизации и, значит, ускорит ротацию и демобилизацию наших солдат", - отметил нардеп.

Законопроект о мобилизации

В конце января Кабмин внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок ее проведения.

В проекте закона содержатся нормы по изменению правила выезда военнообязанных за границу, относительно предоставления "брони" от призыва для украинцев, о разрешении посылать повестки через электронный кабинет, о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничении для "уклонистов" и не только.

Несколько недель назад парламент принял законопроект в первом чтении.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявлял, что у народных депутатов 14 дней между первым и вторым чтением законопроект о мобилизации для того, чтобы внести свои правки в него.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что в Украине изменяют закон о мобилизации, поскольку документ был принят до войны и не отвечает реалиям.

Детальнее о новом законопроекте о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.