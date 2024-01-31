У Раді оцінили новий законопроект щодо мобілізації: "Залишаються питання"

За словами народного депутата, уряд при підготовці цього законопроекту частково взяв до уваги запропоновані профільним комітетом пропозиції стосовно внесення змін.

"Щось почули, щось недочули, мабуть, у Міністерстві оборони", - висловив думку Чернєв.

Разом з тим депутат зазначив, що з документом "уже можна працювати та доопрацьовувати" до внесення його на друге читання в Раді.

"Залишаються питання, але є з чим працювати", - сказав він.

Чернєв заявив, що комітет запросить представників МОУ для роз'яснення своєї позиції стосовно деяких "спірних" положень в законопроекті.

Представник парламентського комітету також висловився щодо запропонованої в документі можливості надсилати повістки в електронний кабінет, щодо можливості блокування доступу до банківських рахунків.

Так, за його словами, залишаються "відкритим питання відповідальності для людей, які не прийшли за повісткою", проте у комітеті "наполягали на тому, щоб це не порушувало прав людини".

Законопроект про мобілізацію в Україні

Нагадаємо, 30 січня уряд повторно вніс до Верховної ради законопроект про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби. Документом, зокрема, пропонується змінити порядок її проведення.

У проекті закону, серед іншого, містяться норми щодо зміни правила виїзду військовозобов'язаних за кордон, стосовно надання "броні" від призову для низки українців, вказані причини, за яких неявка в Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) може не бути порушенням, щодо дозволу надсилати повістки до "військкомату" через електронний кабінет, про зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів і не тільки.

Раніше РБК-Україна підготувало стислий переказ щодо нових правил, та які зміни готує українцям законопроект про мобілізацію.

Детальніше про законопроект щодо мобілізації - читайте у нашому матеріалі за посиланням.