У Раді очікують, що Україна стане членом НАТО швидше, ніж Євросоюзу

За словами політика в ході "геополітичного діалогу" на базі European Policy Centre (Центру європейської політики) у Брюсселі, він очікує, що "ми станемо членами НАТО швидше, ніж членами Євросоюзу".

Так, Корнієнко звернув увагу, що усі "хвилі розширення" Євросоюзу відбувалися після європейських виборів, а наступні - плануються на 2029 рік.

"Тож, як я думаю, наступна можливість для розширення ЄС може відкритися саме після цих виборів до Європейського парламенту", - сказав нардеп.

Перший заступник голови ВРУ додав, що українська сторона зробить "все з нашого боку, щоб бути підготовленими до такого розвитку".

"Але яким буде рішення країн-членів, наразі передбачати важко. 5 років у політиці - це дуже тривалий час", - зауважив він.

Також Корнієнко розповів, що в ході візиту до Брюсселя разом з державною делегацією займається питанням переговорів про продовження скринінгу українського законодавства на відповідність правовим нормам ЄС.

"Саме це є найважливішою і суто практичною умовою для членства будь-якої країни в ЄС", - сказав депутат.

Він додав, що Україна "чітко усвідомлює", що процес розширення ґрунтується "на досягненнях кожної країни-кандидата", та готова "сумлінно працювати", щоб пройти цей шлях євроінтеграції та набути повноправного членства у Євросоюзі.