У Раді очікують, що Україна стане членом НАТО швидше, ніж Євросоюзу

Україна може вступити в Північно-атлантичний альянс (НАТО) раніше, ніж набуде членства в Європейському союзі. На це вказує динаміка переговорного процесу та "традиції" щодо розширення ЄС.
Про це заявив народний депутат, перший заступник спікера Верховної Ради Олександр Корнієнко, передає РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
За словами політика в ході "геополітичного діалогу" на базі European Policy Centre (Центру європейської політики) у Брюсселі, він очікує, що "ми станемо членами НАТО швидше, ніж членами Євросоюзу".
Так, Корнієнко звернув увагу, що усі "хвилі розширення" Євросоюзу відбувалися після європейських виборів, а наступні - плануються на 2029 рік.
"Тож, як я думаю, наступна можливість для розширення ЄС може відкритися саме після цих виборів до Європейського парламенту", - сказав нардеп.
Перший заступник голови ВРУ додав, що українська сторона зробить "все з нашого боку, щоб бути підготовленими до такого розвитку".
"Але яким буде рішення країн-членів, наразі передбачати важко. 5 років у політиці - це дуже тривалий час", - зауважив він.
Також Корнієнко розповів, що в ході візиту до Брюсселя разом з державною делегацією займається питанням переговорів про продовження скринінгу українського законодавства на відповідність правовим нормам ЄС.
"Саме це є найважливішою і суто практичною умовою для членства будь-якої країни в ЄС", - сказав депутат.
Він додав, що Україна "чітко усвідомлює", що процес розширення ґрунтується "на досягненнях кожної країни-кандидата", та готова "сумлінно працювати", щоб пройти цей шлях євроінтеграції та набути повноправного членства у Євросоюзі.
Нагадаємо, у червні тодішній глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна встановила рекорд на шляху від заявки на членство до ЄС до початку переговорів.
Нещодавно у жовтні колишній генеральний секретар Північно-атлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Україну можуть прийняти до НАТО, незважаючи на наявність окупованих територій.
Додамо, 7 жовтня американське видання The Washington Post писало, що країни НАТО на засіданні в форматі "Рамштайн" запропонують конкретні кроки щодо вступу України до Альянсу.
А перед тим стало відомо, що на "Рамштайні" 12 жовтня президент США Джо Байден може підвищити статус української заявки щодо вступу в НАТО.
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