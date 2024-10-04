ua en ru
Пт, 04 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україну можуть прийняти в НАТО з окупованими територіями, - Столтенберг

Україна, П'ятниця 04 жовтня 2024 22:30
UA EN RU
Україну можуть прийняти в НАТО з окупованими територіями, - Столтенберг Фото: колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Доволі реальним є сценарій, за якого Україна стає членом НАТО, попри те, що деякі її території залишаться окупованими. У випадку України існують способи розв'язати проблему застосування статті про колективну безпеку.

Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

"Завжди дуже небезпечно порівнювати, тому що жодні паралелі не є на 100% правильними, але Сполучені Штати мають гарантії безпеки для Японії. Але вони не поширюються на Курильські острови, які Японія вважає японською територією, контрольованою Росією", - навів він приклад.

Крім того, Столтенберг також згадав Західну Німеччину, яка розглядала Східну Німеччину як частину великої Німеччини.

"У них не було посольства у Східному Берліні. Але НАТО, звичайно, захищало лише Західну Німеччину. Коли є воля, є способи знайти рішення. Але потрібна межа, яка визначає, де застосовується стаття 5, і Україна повинна контролювати всю територію до цього кордону", - додав колишній генсек.

Варто зазначити, що ще до завершення своїх повноважень Столтенберг говорив, що рішення про будь-яке майбутнє членство України в Альянсі - зокрема й з окупованими територіями - має вирішуватись усіма союзниками.

Нагадаємо, що вчора, 3 жовтня, до України прибув новопризначений генсек НАТО Марк Рютте.

Під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським він заявив, що Україна зараз близька, як ніколи раніше, до членства в НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Війна Росії проти України Окупанти
NEWS
Зеленський приїхав в Сумську область і провів там засідання Ставки
Зеленський приїхав в Сумську область і провів там засідання Ставки
DAILY
"Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію
Юлія Акимова, Віталій Носач "Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію