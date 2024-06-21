Швидше за будь-яку країну. Кулеба заявив про рекорд на шляху України до ЄС
Україна встановила рекорд на шляху від заявки на членство до Європейського союзу (ЄС) до початку переговорів. Цей шлях був швидшим, ніж у будь-якої країни-кандидата в історії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Дмитра Кулебу, якого цитує відомство.
Міністр привітав схвалення країнами-членами ЄС переговорних рамок про вступ України до блоку. Він відзначив, що шлях країни не був легким та включав революцію й війну.
"Україна також встановила рекорд, пройшовши шлях від заявки на членство в ЄС до початку переговорів трохи більше ніж за два роки - швидше, ніж будь-яка інша країна-кандидат в історії", - додав Кулеба.
За словами міністра, Україна старанно виконувала всі вимоги й впроваджувала критичні реформи задля наближення цього дня.
"Як член ЄС, Україна зміцнюватиме безпеку та процвітання для всіх європейців, а також реалізує нашу спільну мрію жити на континенті свободи, процвітання та миру", - наголосив він.
Вступ України до ЄС
28 лютого 2022 року, незабаром після початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна подала заявку на вступ до ЄС. Вже у червні Європейська рада надала країні статус кандидата на інтеграцію до блоку. Це, своєю чергою, зробило Україну першою країною, яка отримала такий статус під час війни.
У грудні 2023 року, зробивши значний крок уперед на шляху до членства в ЄС, Україна отримала "зелене світло" на початок офіційних переговорів. Вже сьогодні, 21 червня, посли ЄС дали "принципову згоду" на відкриття переговорів з Україною та Молдовою. .
Вступ Молдови до ЄС
Варто також додати й те, що Молдова, після повномасштабного вторгнення Росії на територію України, подала свою кандидатуру на вступ до ЄС вже 3 березня 2022 року. Також у червні разом з Україною вона отримала статус кандидата на інтеграцію.
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