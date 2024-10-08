В Раде ожидают, что Украина станет членом НАТО быстрее, чем Евросоюза

По словам политика в ходе "геополитического диалога" на базе European Policy Centre (Центра европейской политики) в Брюсселе, он ожидает, что "мы станем членами НАТО быстрее, чем членами Евросоюза".

Корниенко обратил внимание, что все "волны расширения" Евросоюза происходили после европейских выборов, а следующие - планируются на 2029 год.

"Поэтому, я думаю, следующая возможность для расширения ЕС может открыться именно после этих выборов в Европейский парламент", - сказал нардеп.

Первый заместитель председателя ВРУ добавил, что украинская сторона сделает "все с нашей стороны, чтобы быть подготовлены к такому развитию".

"Но каким будет решение стран-членов, сейчас предусматривать сложно. 5 лет в политике - это очень продолжительное время", - отметил он.

Корниенко также рассказал, что в ходе визита в Брюссель вместе с государственной делегацией занимается вопросом переговоров о продолжении скрининга украинского законодательства на соответствие правовым нормам ЕС.

"Именно это является важнейшим и сугубо практическим условием для членства любой страны в ЕС", - сказал депутат.

Он добавил, что Украина "четко осознает", что процесс расширения основывается "на достижениях каждой страны-кандидата", и готова "добросовестно работать", чтобы пройти этот путь евроинтеграции и обрести полноправное членство в Евросоюзе.