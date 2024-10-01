ua en ru
Вт, 01 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Байден може просувати вступ України в НАТО до закінчення повноважень президента, - FT

Україна, Вівторок 01 жовтня 2024 12:39
UA EN RU
Байден може просувати вступ України в НАТО до закінчення повноважень президента, - FT Фото: Джо Байден (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент США Джо Байден може змінити свою позицію щодо вступу України до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як зазначається у матеріалі, у своїй останній поїздці до Європи перед закінченням повноважень президента Байден головуватиме на зустрічі союзників України у Німеччині 12 жовтня у форматі "Рамшайн".

Західний чиновник, поінформований про переговори Володимира Зеленського у Вашингтоні, сказав, що є попередні ознаки того, що Байден може погодитись підвищити статус заявки України на членство в НАТО до того, як він залишить свою посаду у січні.

Візит Зеленського та зустріч у Рамштайні

Наприкінці вересня український президент Володимир Зеленський перебував у США та представив план перемоги України.

Як заявив прес-секретар президента Сергій Никифоров, Байден під час зустрічі із Зеленським сказав, що 12 жовтня на "Рамштайн" він уже повернеться з якимись рішеннями та відповідями.

Наступне засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у Німеччині 12 жовтня на рівні лідерів 50 країн-учасниць. Засідання очолить президент США Джо Байден.

Нагадаємо, Україна не отримала запрошення до НАТО ні на саміті у Вільнюсі у 2023 році, ні на саміті Вашингтоні цього року.

США відіграють ключову роль у НАТО, і від позиції Вашингтона залежить запрошення України до Альянсу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф Байден Зустріч Рамштайн
NEWS
Ліміт на перекази з "карти на карту". Що потрібно знати про обмеження НБУ з 1 жовтня
Ліміт на перекази з "карти на карту". Що потрібно знати про обмеження НБУ з 1 жовтня
DAILY
Штурми та бої під Покровськом. Як 110-та ОМБр стримує наступ росіян на місто
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Штурми та бої під Покровськом. Як 110-та ОМБр стримує наступ росіян на місто