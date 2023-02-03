У Раді назвали ще одного депутата, якого позбавлять мандата

У Верховній раді планують позбавити мандата чотирьох народних депутатів. Загалом парламентаріїв залишиться 407.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.
За його словами, без мандатів залишаться не тільки Наталія Королевська, Юрій Солод та Олег Волошин, як про це раніше заявляв голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, а й нардеп-колаборант Олексій Ковальов.
"Зараз офіційно депутатів 411 буде 407. Але є переконливе почуття, що буде ще менше", - додав Железняк.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ковальова застрелили у Залізному Порту Херсонської області.
Пізніше спікер ВР Руслан Стефанчук заявляв, що Рада має підтвердження смерті нардепа-колаборанта Ковальова.
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