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В Раде назвали еще одного депутата, которого лишат мандата

Фото: Алексей Ковалев, нардеп-коллаборант (facebook-страница Ковалева)
Автор: Иван Носальский

В Верховной раде планируют лишить мандата четырех народных депутатов. Всего парламентариев останется 407.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

По его словам, без мандатов останутся не только Наталия Королевская, Юрий Солод и Олег Волошин, как об этом ранее заявлял глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, но и нардеп-коллаборант Алексей Ковалев.

"Сейчас официально депутатов 411, будет 407. Но есть убедительное чувство, что будет еще меньше", - добавил Железняк.

Напомним, ранее стало известно, что Ковалева застрелили в Железном Порту Херсонской области.

Позже спикер ВР Руслан Стефанчук заявлял, что у Рады есть подтверждения смерти нардепа-коллаборанта Ковалева.

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