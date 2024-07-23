У Раді народні депутати заблокували трибуну: в чому причина

Як розповів Железняк, подальші засідання були скасовані, у зв'язку з чим наступний раз парламентарі зберуться вже в серпні, відповідно до графіка.

Заборона УПЦ МП

Верховна Рада, в рамках першого читання, ще у жовтні 2023 року, ухвалила законопроєкт про заборону Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) та інших релігійних організацій, пов'язаних із Росією.

У березні 2024 року Комітет рекомендував Раді підтримати вищезгаданий законопроєкт й у другому читані. Заступниця голови профільного комітету Євгенія Кравчук заявляла, що друге читання може відбутись у травні або ж червні.

Сьогодні ж, 23 липня, як й згадувалось вище, народні депутати заблокували трибуну парламенту з вимогою розглянути законопроєкт.