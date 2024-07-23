RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Раде народные депутаты заблокировали трибуну: в чем причина

Фото: Верховная Рада (t.me/yzheleznyak)
Автор: Сергей Пышкин

Народные депутаты с плакатами заблокировали трибуну Верховной Рады с требованием рассмотреть законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Российской Федерацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

Как рассказал Железняк, дальнейшие заседания были отменены, в связи с чем следующий раз парламентарии соберутся уже в августе, согласно графику. 

Запрет УПЦ МП 

Верховная Рада, в рамках первого чтения, еще в октябре 2023 года, приняла законопроект о запрете Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и других религиозных организаций, связанных с Россией. 

В марте 2024 года Комитет рекомендовал Раде поддержать вышеупомянутый законопроект и во втором чтении. Заместитель председателя профильного комитета Евгения Кравчук заявляла, что второе чтение может состояться в мае или июне. 

Сегодня же, 23 июля, как и упоминалось выше, народные депутаты заблокировали трибуну парламента с требованием рассмотреть законопроект. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада