В Раде народные депутаты заблокировали трибуну: в чем причина

Как рассказал Железняк, дальнейшие заседания были отменены, в связи с чем следующий раз парламентарии соберутся уже в августе, согласно графику.

Запрет УПЦ МП

Верховная Рада, в рамках первого чтения, еще в октябре 2023 года, приняла законопроект о запрете Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и других религиозных организаций, связанных с Россией.

В марте 2024 года Комитет рекомендовал Раде поддержать вышеупомянутый законопроект и во втором чтении. Заместитель председателя профильного комитета Евгения Кравчук заявляла, что второе чтение может состояться в мае или июне.

Сегодня же, 23 июля, как и упоминалось выше, народные депутаты заблокировали трибуну парламента с требованием рассмотреть законопроект.