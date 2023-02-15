UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

До Ради надійшли заяви на складання мандатів від Королевської та її чоловіка

Фото: Наталія Королевська, народний депута (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Заяви на складання мандатів народних депутатів Наталії Королевської та її чоловіка Юрія Солода надійшли до Верховної ради.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Верховної ради Руслана Стефанчука.

"Заяви на складання повноважень народного депутата України до Верховної ради України надійшли. Офіційно. Відповідно і позбавлення мандатів відбудеться у законний спосіб, згідно з Конституцією України", - пише Стефанчук.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ще в січні голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія попереджав про те, що Верховну раду продовжать очищувати від проросійських політиків.

Також агентство повідомляло, що Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод написали заяви на складання мандату в кінці січня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада