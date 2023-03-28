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ПЦУ створила релігійну організацію у Почаївській лаврі, незважаючи на оренду УПЦ МП

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Вівторок 28 березня 2023 18:58
ПЦУ створила релігійну організацію у Почаївській лаврі, незважаючи на оренду УПЦ МП Фото: ПЦУ створила релігійну організацію у Почаївській лаврі (pomisna.info)
Автор: Іван Носальський

Синод Православної церкви України підтримав створення релігійної організації у Почаївській лаврі, яка зараз перебуває в оренді в Української православної церкви Московського патріархату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПЦУ.

"У складі Тернопільської єпархії Православної Церкви України було утворено релігійну організацію "Почаївська Свято-Успенська Лавра Тернопільської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України)", священноархімандритом якої було затверджено митрополита Тернопільського та Кременецького Нестора", - сказано в повідомленні.

Варто зауважити, що оренда Почаївської лаври для УПЦ МП діє до 2052 року.

При цьому Синод підтримав звернення митрополита Епіфанія до ченців Києво-Печерської Лаври із закликом "звільнитися від московського ярма".

Також у ПЦУ для збереження чернечого життя вирішили просити виділити приміщення на території комплексу Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Почаївську лавру почали повертати державі. Вже було відкрито кримінальне провадження, оскільки УПЦ МП не допускає представників заповідника до церкви, на яку завершилася оренда.

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