ПЦУ створила релігійну організацію у Почаївській лаврі, незважаючи на оренду УПЦ МП

Синод Православної церкви України підтримав створення релігійної організації у Почаївській лаврі, яка зараз перебуває в оренді в Української православної церкви Московського патріархату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПЦУ.

"У складі Тернопільської єпархії Православної Церкви України було утворено релігійну організацію "Почаївська Свято-Успенська Лавра Тернопільської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України)", священноархімандритом якої було затверджено митрополита Тернопільського та Кременецького Нестора", - сказано в повідомленні.

Варто зауважити, що оренда Почаївської лаври для УПЦ МП діє до 2052 року.

При цьому Синод підтримав звернення митрополита Епіфанія до ченців Києво-Печерської Лаври із закликом "звільнитися від московського ярма".

Також у ПЦУ для збереження чернечого життя вирішили просити виділити приміщення на території комплексу Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври.