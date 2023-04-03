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В Раде хотят призвать Кабмин разорвать аренду Почаевской лавры с УПЦ МП

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Киев, Понедельник 03 апреля 2023 20:22
В Раде хотят призвать Кабмин разорвать аренду Почаевской лавры с УПЦ МП Фото: в Раде хотят призвать Кабмин разорвать аренду Почаевской лавры с УПЦ МП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Верховной раде инициировали призыв к правительству разорвать договор об аренде Почаевской лавры с УПЦ МП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий проект постановления.

Документ уже получила Верховная рада. Его передали на рассмотрение руководству парламента.

При этом текст проекта постановления пока не обнародовали.

Стоит заметить, что соглашение об аренде Почаевской лавры с УПЦ МП действует до 2052 года.

Напомним, ранее глава Минкульта Александр Ткаченко заявлял о начале процесса возвращения Почаевской лавры государству.

Также мы писали, что ПЦУ создала религиозную организацию на территории Почаевской лавры.

При этом недавно завершился договор об аренде Киево-Печерской лавры между УПЦ МП и государством, его решили не продлевать.

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