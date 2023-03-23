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В Раде хотят монетизировать пожизненные льготы для военных после демобилизации: чем заменят

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Четверг 23 марта 2023 12:35
В Раде хотят монетизировать пожизненные льготы для военных после демобилизации: чем заменят Фото: Галина Третьякова (facebook.com/sluganarodu official)
Автор: Елизавета Драбкина

В Верховной Раде предлагают установить стипендии для военнослужащих после демобилизации, которые они будут получать в течение двух-трех лет. При этом пожизненные льготы могут отменить

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галину Третьякову.

"Существует большая проблема с пожизненными льготами участников боевых действий, которые одно время предусмотрели политики в действующем законодательстве без учета способности государственного бюджета. Ряд этих льгот не работает", - сказала она.

Третьякова отметила, что даже в мирное время такое количество льгот бюджет не может компенсировать.

По ее словам, система поддержки ветеранов с использованием средств бюджета нуждается в трансформации и актуализации в соответствии с потребностями ветерана.

"Концепция предлагает существующие в законодательстве льготы для участников боевых действий перевести в 2-3-летнюю денежную стипендию/доплату к основному доходу", - сказала она.

Размер поддержки должен зависеть от должности военных во время войны, срока службы, количества выполненных боевых задач. При этом нужно провести опрос среди военных, в чем они в первую очередь нуждаются после демобилизации, какую поддержку и сервис ожидают.

Третьякова подчеркнула, что неработающие льготы следует заменить на то, что действительно нужно военным после демобилизации. Речь идет о жилье, государственной финансовой поддержке на период адаптации к мирной жизни, реабилитации, отпуске, содействии государства в достижении бойцами экономической независимости. Так, все эти процессы нуждаются в патронате со стороны государства (как Ветеранская патронатная служба) в тесном сотрудничестве с представителями фронт-офисов государства (ЦНАПы, Пенсионный фонд, органы местного самоуправления).

Оплачиваемый отпуск на 2-3 месяца необходим для адаптации к гражданской жизни с получением дохода на уровне среднего размера денежного обеспечения во время службы.

"По оптимистическому сценарию через эти 2-3 месяца государственной поддержки и тесного взаимодействия с Ветеранской патронатной службой у демобилизованного военнослужащего должно быть рабочее место, доход, стипендия от государства к основному доходу, медицинская защита, жилье, дополнительная или частичная квалификация (при необходимости), - добавила она.

Напомним, теперь зарплаты военных напрямую зависят от участия в боевых задачах и действиях.

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