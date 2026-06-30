У Раді Європи розповіли, як українських біженців намагаються витискати з ЄС

В європейських країнах спостерігається політична тенденція щодо "вичавлювання" українських біженців назад додому. Проте виправити цю ситуацію ще можливо.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті.
За його словами, він спілкувався з українцями і бачив різні методи витиснути людей з Євросоюзу. Один з них - фінансовий тиск.
"Я бачу певні тенденції. Я подорожував Європою останніми місяцями, зустрічався з українцями в багатьох країнах і чув багато історій про, як ви сказали, "вичавлювання". Я бачив скорочення соціальних виплат, які створюють серйозні труднощі для людей. Я бачив скорочення житлових програм. Добре, якщо людина може дозволити собі орендувати житло. Але для пенсіонерів та людей без ресурсів це велика проблема", - сказав посадовець.
Він додав, що бачить також зростання ненависті до українців. Це відбувається не всюди і не є масовим явищем, але такий факт є.
"Українці потрапляють у загальну антиіммігрантську риторику крайніх правих сил, які хочуть звинувачувати мігрантів у всіх проблемах суспільства. Це популістська нісенітниця, і з цим потрібно боротися. Це дуже небезпечно", - розповів комісар.
Майкл О'Флаерті припустив, що, можливо, на початку повномасштабної війни в деяких країнах була дуже щедра підтримка українців, що викликало невдоволення місцевих мешканців.
Проте посадовець вважає, що все ще можна виправити і не обов'язково ситуацію доводити до виселення українців, які все ще потребують захисту. Тим паче в рік, коли атаки РФ на цивільних були самими найінтенсивнішими від початку війни.
Нагадаємо, що у ЄС планують подовжити тимчасовий захист для для біженців після березня 2027 року. Однак на українців можуть чекати зміни.
Зокрема, у Раді ЄС є обговорення щодо того, щоб запровадити обмеження для чоловіків мобілізаційного віку, які будуть приїжджали до Європи вперше. Водночас ці правила не стосуватимуться тих, хто вже має статус захисту.
Також ми писали, що у Чехії теж хочуть скасувати статус тимчасового захисту для українських біженців. Ця дискусія виникла через нібито незадоволення місцевих громадян та політичні суперечки щодо їхньої ролі в економіці.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що у деяких польських містах українцям почали масово відмовляти у надані статусу тимчасового захисту PESEL UKR. Замість цього громадянам присвоюють статус NUE, який позначає економічного мігранта та не передбачає спеціальних пільг.