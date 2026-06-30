В Совете Европы рассказали, как украинских беженцев пытаются вытеснить из ЕС

По его словам, он общался с украинцами и видел разные методы вытеснить людей из Евросоюза. Один из них - финансовое давление.

"Я вижу определенные тенденции. В последние месяцы я путешествовал по Европе, встречался с украинцами во многих странах и слышал много историй о том, как вы сказали, «выжимании». Я видел сокращение социальных выплат, что создает серьезные трудности для людей. Я видел сокращение жилищных программ. Хорошо, если человек может позволить себе арендовать жилье. Но для пенсионеров и людей без средств это большая проблема", - сказал чиновник.

Он добавил, что видит также рост ненависти к украинцам. Это происходит не всюду и не является массовым явлением, но такой факт есть.

"Украинцы попадают в общую антииммигрантскую риторику крайне правых сил, которые хотят обвинять мигрантов во всех проблемах общества. Это популистская чушь, и с этим нужно бороться. Это очень опасно", - рассказал комиссар.

Майкл О'Флаэрти предположил, что, возможно, в начале полномасштабной войны в некоторых странах была очень щедрая поддержка украинцев, что вызвало недовольство местных жителей.

Однако чиновник считает, что все еще можно исправить и не обязательно ситуацию доводить до выселения украинцев, которые все еще нуждаются в защите. Тем более в год, когда атаки РФ на гражданских были самыми интенсивными с начала войны.