В Совете Европы рассказали, как украинских беженцев пытаются вытеснить из ЕС

В европейских странах наблюдается политическая тенденция "вытеснения" украинских беженцев обратно домой. Однако исправить эту ситуацию еще можно.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти .
По его словам, он общался с украинцами и видел разные методы вытеснить людей из Евросоюза. Один из них - финансовое давление.
"Я вижу определенные тенденции. В последние месяцы я путешествовал по Европе, встречался с украинцами во многих странах и слышал много историй о том, как вы сказали, «выжимании». Я видел сокращение социальных выплат, что создает серьезные трудности для людей. Я видел сокращение жилищных программ. Хорошо, если человек может позволить себе арендовать жилье. Но для пенсионеров и людей без средств это большая проблема", - сказал чиновник.
Он добавил, что видит также рост ненависти к украинцам. Это происходит не всюду и не является массовым явлением, но такой факт есть.
"Украинцы попадают в общую антииммигрантскую риторику крайне правых сил, которые хотят обвинять мигрантов во всех проблемах общества. Это популистская чушь, и с этим нужно бороться. Это очень опасно", - рассказал комиссар.
Майкл О'Флаэрти предположил, что, возможно, в начале полномасштабной войны в некоторых странах была очень щедрая поддержка украинцев, что вызвало недовольство местных жителей.
Однако чиновник считает, что все еще можно исправить и не обязательно ситуацию доводить до выселения украинцев, которые все еще нуждаются в защите. Тем более в год, когда атаки РФ на гражданских были самыми интенсивными с начала войны.
Напомним, что в ЕС планируют продлить временную защиту для беженцев после марта 2027 года. Однако украинцев могут ждать изменения.
В частности, в Совете ЕС есть обсуждение относительно того, чтобы ввести ограничения для мужчин мобилизационного возраста, которые будут приезжать в Европу впервые. В то же время, эти правила не будут касаться тех, кто уже имеет статус защиты.
Также мы писали, что в Чехии тоже хотят упразднить статус временной защиты для украинских беженцев. Эта дискуссия возникла из-за якобы недовольства местных граждан и политических споров по поводу их роли в экономике.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в некоторых польских городах украинцам начали массово отказывать в предоставлении статуса временной защиты PESEL UKR. Вместо этого гражданам присваивают статус NUE, обозначающий экономического мигранта и не предусматривающий специальных льгот.