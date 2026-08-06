В Раді чекають від Корецького пояснень щодо нової голови Мінцифри

Антикризові заходи Кабміну

Нагадаємо, на тлі посилення російського терору урядовці провели екстрені зустрічі з представниками українського бізнесу для пошуку нових ефективних рішень.

Крім того, Кабмін вже завершив аудит виконання планів стійкості у регіонах, щоб сформувати повну картину готовності України до проходження зими в умовах постійних ворожих атак.

Особливу увагу під час перевірки уряд приділив ситуації в Києві.