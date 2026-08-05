Кабмін завершив аудит виконання планів стійкості, що у пріоритеті

Уряд отримав повну картину по всіх напрямках планів стійкості у регіонах. Особлива увага приділяється Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Сергія Корецького у Telegram.

Раніше РБК-Україна писало, що 5 серпня відбулися екстрені зустрічі Кабінету міністрів із представниками українського бізнесу для пошуку ефективних рішень на тлі посилення російського терору.

"Результат має бути один - повна готовність громад до проходження зими в умовах російських терористичних атак і безумовне виконання кожного пункту затверджених планів", - резюмував чиновник.

Окремо проаналізували ситуацію з підготовкою Києва, де масштаб ризиків і загроз найбільший, зауважив Корецький.

Також стало відомо, що уряд актуалізує держбюджет до кінця року та план на 2027-й. Є додаткова потреба, яка викликана реаліями на полі бою та окремим особливим рішенням Ставки.

Окрім цього, 3 серпня Кабмін ухвалив перше рішення з екстреного пакету підтримки українських аграріїв на тлі ударів РФ по портах. Воно стосується цін на експорт.