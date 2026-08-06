В Раде ждут от Корецкого объяснений по поводу нового главы Минцифры

Требования Комитета к правительству

В ходе заседания 6 августа члены Комитета подчеркнули, что Министерство цифровой трансформации ранее реализовало ряд ключевых реформ.

Назначение Министра прошло без предварительного обсуждения с профильным Комитетом.

В частности, речь идет о дальнейшем развитии оборонных технологий (Defence Tech), антикоррупционных цифровых сервисах и интеграции Украины в европейское технологическое пространство.

В этой связи Комитет принял решение:

отправить письмо премьер-министру Украины Сергею Корецкому с требованием объяснить причины назначения главы ведомства без согласования с профильным комитетом;

с профильным комитетом; пригласить Оксану Ферчук на заседание Комитета для презентации ее программы действий и ответов на вопросы нардепов.

Изменения в рабочем плане Парламента

Также нардепы пересмотрели план работы Комитета и предложения по повестке дня шестнадцатой сессии Верховной Рады IX созыва.

Пересмотр решений связан с отставкой Кабинета министров. По действующим правилам правительственные законопроекты, которые Парламент не успел принять в первом чтении за основу, считаются отозванными.

Все эти документы были изъяты из перечня предложений и планов Комитета.