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В Раде ждут от Корецкого объяснений по поводу нового главы Минцифры

19:15 06.08.2026 Чт
2 мин
Совет требует разговора с новой главой Минцифры
aimg Сергей Козачук
Фото: премьер-министр Украины Сергей Корецкий (facebook.com/sergii.koretskyi.page)

Комитет ВР по цифровой трансформации требует объяснений от правительства из-за назначения Оксаны Ферчук новым главой Минцифры без предварительного согласования с народными депутатами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины.

Требования Комитета к правительству

В ходе заседания 6 августа члены Комитета подчеркнули, что Министерство цифровой трансформации ранее реализовало ряд ключевых реформ.

Назначение Министра прошло без предварительного обсуждения с профильным Комитетом.

В частности, речь идет о дальнейшем развитии оборонных технологий (Defence Tech), антикоррупционных цифровых сервисах и интеграции Украины в европейское технологическое пространство.

В этой связи Комитет принял решение:

  • отправить письмо премьер-министру Украины Сергею Корецкому с требованием объяснить причины назначения главы ведомства без согласования с профильным комитетом;
  • пригласить Оксану Ферчук на заседание Комитета для презентации ее программы действий и ответов на вопросы нардепов.

Изменения в рабочем плане Парламента

Также нардепы пересмотрели план работы Комитета и предложения по повестке дня шестнадцатой сессии Верховной Рады IX созыва.

Пересмотр решений связан с отставкой Кабинета министров. По действующим правилам правительственные законопроекты, которые Парламент не успел принять в первом чтении за основу, считаются отозванными.

Все эти документы были изъяты из перечня предложений и планов Комитета.

Антикризисные меры Кабмина

Напомним, на фоне усиления российского террора члены правительства провели экстренные встречи с представителями украинского бизнеса для поиска новых эффективных решений.

Кроме того, Кабмин уже завершил аудит выполнения планов устойчивости в регионах, чтобы сформировать полную картину готовности Украины к прохождению зимы в условиях постоянных вражеских атак.

Особое внимание во время проверки правительство уделило ситуации в Киеве.

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