В Раде ждут от Корецкого объяснений по поводу нового главы Минцифры

Комитет ВР по цифровой трансформации требует объяснений от правительства из-за назначения Оксаны Ферчук новым главой Минцифры без предварительного согласования с народными депутатами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины.
В ходе заседания 6 августа члены Комитета подчеркнули, что Министерство цифровой трансформации ранее реализовало ряд ключевых реформ.
Назначение Министра прошло без предварительного обсуждения с профильным Комитетом.
В частности, речь идет о дальнейшем развитии оборонных технологий (Defence Tech), антикоррупционных цифровых сервисах и интеграции Украины в европейское технологическое пространство.
В этой связи Комитет принял решение:
Также нардепы пересмотрели план работы Комитета и предложения по повестке дня шестнадцатой сессии Верховной Рады IX созыва.
Пересмотр решений связан с отставкой Кабинета министров. По действующим правилам правительственные законопроекты, которые Парламент не успел принять в первом чтении за основу, считаются отозванными.
Все эти документы были изъяты из перечня предложений и планов Комитета.
Напомним, на фоне усиления российского террора члены правительства провели экстренные встречи с представителями украинского бизнеса для поиска новых эффективных решений.
Кроме того, Кабмин уже завершил аудит выполнения планов устойчивости в регионах, чтобы сформировать полную картину готовности Украины к прохождению зимы в условиях постоянных вражеских атак.
Особое внимание во время проверки правительство уделило ситуации в Киеве.