В Раді буде новий депутат "Слуги народу": хто замінить Арістова

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центральної виборчої комісії.

"До Комісії надійшла постанова Верховної ради України від 27 липня 2023 року, якою достроково припинено повноваження народного депутата України Юрія Арістова, у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень", - повідомили в пресслужбі комісії.

В ЦВК нагадали, що Юрій Арістов був обраний на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії “Слуга народу”.

Однак нині ЦВК розглянула постанову та визнала Наталію Локтіонову, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії “Слуга народу” під № 146, обраною народним депутатом України на зазначених виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Справа Арістова

Нагадаємо, 28 липня суд обрав запобіжний захід колишньому народному депутату Арістову.

За даними ДБР, він підозрюється у внесенні службовою особою неправдивих відомостей до офіційних документів для організації елітного відпочинку на островах в Індійському океані.

Що цьому передувало

Нагадаємо, що за словами правоохоронців, за день до цього працівники ДБР встановили, що народний обранець вніс до офіційних документів завідомо недостовірні відомості щодо терміну його перебування за кордоном, мети відрядження, країни перебування та часу повернення до України.

Відпочинок на Мальдівах

Це було зроблено для організації відпочинку нардепа з родиною в одному із фешенебельних готелів у Мальдівській Республіці. ДБР розслідує законність цього "візиту" народного депутата на Мальдіви під час війни.

Слідчі Бюро з'ясовують яким чином народний депутат України зміг опинитися на курортному відпочинку попри заборону на виїзд посадовцям за кордон.

У середині липня 2023 року депутат перебував у одному з готелів приватного острова Ітхаафуші на Мальдівах. З жінкою та дітьми він до 22 липня відпочивав у готельному комплексі Waldorf Astoria Maldives.

Що вже встановило слідство

Слідство підтвердило, що у період з 05 червня по 22 липня 2023 року депутат перебував за межами України. Депутат згідно з документами виїхав на три дні до Польщі на підставі службового відрядження для поглиблення двостороннього співробітництва нашої держави з урядом Литовської Республіки.

10 липня 2023 року, перебуваючи за кордоном, депутат дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медичних закладів Києва до 19 липня 2023 включно.

"При цьому, до електронної системи охорони здоров’я було ймовірно внесено недостовірні відомості, оскільки медичний огляд фактично не здійснювався", - додали у ДБР.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.