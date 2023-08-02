В Раде будет новый депутат "Слуги народа": кто заменит Аристова

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центральной избирательной комиссии.

"В Комиссию поступило постановление Верховной рады Украины от 27 июля 2023 года, которым досрочно прекращены полномочия народного депутата Украины Юрия Аристова, в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий", - сообщили в пресс-службе комиссии.

В ЦИК напомнили, что Юрий Аристов был избран на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Слуга народа".

Однако сейчас ЦИК рассмотрела постановление и признала Наталью Локтионову, следующего по очередности кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под № 146, избранной народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Дело Аристова

Напомним, 28 июля суд избрал меру пресечения бывшему народному депутату Аристову.

По данным ДБР, он подозревается во внесении должностным лицом ложных сведений в официальные документы для организации элитного отдыха на островах в Индийском океане.

Что этому предшествовало

Напомним, что по словам правоохранителей, за день до этого работники ДБР установили, что народный избранник внес в официальные документы заведомо недостоверные сведения о сроке его пребывания за границей, целях командировки, страны пребывания и времени возвращения в Украину.

Отдых на Мальдивах

Это было сделано для организации отдыха нардепа с семьей в одном из фешенебельных отелей в Мальдивской Республике. ГБР расследует законность этого "визита" народного депутата на Мальдивы во время войны.

Следователи Бюро выясняют каким образом народный депутат Украины смог оказаться на курортном отдыхе несмотря на запрет на выезд чиновникам за границу.

В середине июля 2023 года депутат находился в одном из отелей частного острова Итхаафуши на Мальдивах. С женой и детьми он до 22 июля отдыхал в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives.

Что уже установило следствие

Следствие подтвердило, что в период с 05 июня по 22 июля 2023 года депутат находился за пределами Украины. Депутат согласно документам выехал на три дня в Польшу на основании служебной командировки для углубления двустороннего сотрудничества нашего государства с правительством Литовской Республики.

10 июля 2023 года, находясь за границей, депутат дистанционно открыл больничный в одном из частных медицинских учреждений Киева до 19 июля 2023 включительно.

"При этом, в электронную систему здравоохранения были вероятно внесены недостоверные сведения, поскольку медицинский осмотр фактически не осуществлялся", - добавили в ГБР.

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