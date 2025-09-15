У бюджеті-2026 вже заклали 22,5 млрд гривень від "податку на OLX" та акцизу на солодку воду

Кабінет міністрів розраховує наступного року отримати гроші від нових податків з громадян. Ці норми містяться в проєкті державного бюджету на 2026 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію члена фінансового комітету Ради Ярослава Железняка в Telegram.

"Також від "вдосконалення роботи по стягненню податкового боргу" ще +26 млрд гривень", - повідомив депутат.

За його даними, з цього планують залучити 22,5 млрд гривень в наступному році (14 млрд гривень від "податку на OLX" та 8,5 млрд гривень від акцизу).

"Передбачено гроші від "Податку на OLX" (оподаткування платформ) та введення "Акцизу на солодку воду"", - написав він.

Проєкти уряду

Нагадаємо, Кабінет міністрів України зареєстрував два законопроєкти про податки з громадян, які продають через інтернет.

Для фізичних осіб, які отримують дохід через цифрові платформи, законопроєкт вводить спеціальний податковий режим. Якщо користувач відповідає встановленим вимогам, він зможе сплачувати податок за ставкою 5%, а обов’язки податкового агента будуть покладені на операторів платформ.

Передбачається, що оператори платформ будуть зобов’язані визначати продавців, які підпадають під звітність, перевіряти їхні дані та подавати до Державної податкової служби звіти про доходи таких користувачів.

У переліку видів діяльності, що підлягають звітуванню, зазначено оренду житлової та комерційної нерухомості, місць для паркування, оренду транспортних засобів, продаж товарів та надання особистих послуг.

Влада України у Меморандумі з МВФ заявила про плани ухвалити закон про 5%-вий податок з продавців через інтернет (так званий податок на OLX) до кінця 2025 року.