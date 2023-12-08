В Раде антирекорд: еще трех нардепов лишили мандатов
Парламент лишил депутатских полномочий еще трех нардепов. Таким образом в Верховной раде остался 401 нардеп, это новый антирекорд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
Верховная рада лишила депутатских полномочий мажоритарщиков Максима Ефимова (фракция "Восстановление") и Дмитрия Шпенова (внефракционный). Также был лишен мандата нардеп Виталий Данилов из фракции "Батькивщины". Он пришел в парламент под номером 16 в списке партии.
Сейчас в Раде 401 нардеп - это новый антирекорд. Но Данилова должен заменить другой депутат по списку "Батькивщины".
Что этому предшествовало
Напомним, в ноябре нардеп Виталий Данилов из фракции "Батькивщины" написал заявление о сложении депутатского мандата. Причины такого решения - неизвестны.
Также в ноябре Дмитрий Шпенов написал заявление о сложении мандата. Он избрался в текущий состав Рады как безпартийный самовыдвиженец из округа в Днепропетровской области. Являлся членом Комитета по вопросам правовой политики.
В начале декабря о своем решении выйти из парламента сообщил народный депутат из группы "Восстановление Украины" Максим Ефимов. Он заявил, что не сможет продолжить работу в Раде, потому что организует жизнедеятельность Краматорской общины.
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