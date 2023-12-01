Нардеп Єфімов заявив про складання мандату

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Єфімова.

Депутат розповів, що з перших днів повномасштабної війни команда Краматорської міськради організовує життєдіяльність громади. У цьому бере участь і він сам.

"Ці зусилля не залишають часу на щось інше. У тому числі й на депутатську діяльність. В умовах війни вона вимагає багато зусиль. Їх, скажу відверто, не вистачає, і вони не завжди результативні... Саме тому оголошую про складання повноважень депутата Верховної ради України", - написав Єфімов.

Зазначимо, Єфімов не лише нардеп, а й голова депутатської групи "Відновлення України". Наразі там перебувають 17 депутатів, що є мінімальною кількістю для існування групи.

Складання мандата Єфімовим може призвести до розпаду депутатської групи. Її може врятувати лише приєднання нового учасника протягом двох тижнів.

Що відомо про Максима Єфімова

Максим Єфімов ще 2007 року став депутатом Краматорської міськради від "Партії регіонів". У 2010 році його переобрали.

У 2014 році депутат вийшов зі складу "Партії регіонів", після чого став нардепом як безпартійний самовисуванець.

Він був членом фракції "Блоку Петра Порошенка". У 2015 році брав участь у виборах мера Краматорська, але безуспішно.

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що народний депутат від партії "Батьківщина" Віталій Данилов вирішив скласти мандат.