Нардеп від "Батьківщини" Данілов вирішив скласти мандат

Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

"Вже офіційно: депутат Віталій Данілов (Батьківщина) складає мандат", - заявив він.

За словами Железняка, Данілов пройшов у Раду по загальному округу, тому замість нього зайде наступний колега по списку.

"Голосування за підтримку складання мандату буде 8 грудня", - додав він.

При цьому він не повідомив, що стало причиною такого рішення.

Віталій Данілов

Данілов є народним депутатом трьох скликань. Уперше він пройшов до Верховної ради у 2007 році. Він очолює Харківську обласну організацію "Батьківщини".

У парламенті IX скликання був членом комітету з питань правоохоронної діяльності.

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