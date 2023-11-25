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Нардеп від "Батьківщини" Данілов вирішив скласти мандат

Субота 25 листопада 2023 22:05
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Нардеп від "Батьківщини" Данілов вирішив скласти мандат Фото: нардеп Віталій Данілов (danilovfund.org.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Народний депутат від партії "Батьківщина" Віталій Данілов прийняв рішення скласти мандат.

Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

"Вже офіційно: депутат Віталій Данілов (Батьківщина) складає мандат", - заявив він.

За словами Железняка, Данілов пройшов у Раду по загальному округу, тому замість нього зайде наступний колега по списку.

"Голосування за підтримку складання мандату буде 8 грудня", - додав він.

При цьому він не повідомив, що стало причиною такого рішення.

Нардеп від &quot;Батьківщини&quot; Данілов вирішив скласти мандат

Віталій Данілов

Данілов є народним депутатом трьох скликань. Уперше він пройшов до Верховної ради у 2007 році. Він очолює Харківську обласну організацію "Батьківщини".

У парламенті IX скликання був членом комітету з питань правоохоронної діяльності.

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