В Раде ждут представление Зеленского на третье внеочередное заседание

В Верховной раде Украины ждут представление президента Владимира Зеленского на третье внеочередное заседание. Об этом объявил первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Корниенко отметил, что Рада может проголосовать в первом чтении законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности

"Сейчас я надеюсь, что продолжится комитет по налоговой политике, который не начался в 09:00. Не хватало кворума. Сейчас он будет рассматривать закон №3260 в первом чтении. По результатам этого комитета мы ожидаем сегодня обращение от президента Украины о созыве третьей внеочередной сессии Рады. Нам бы хотелось хотя бы в первом чтении проголосовать сегодня этот закон. Ну и закон об обороте земель может вноситься на внеочередную сессию без оговорок. Там вопрос правок, там осталось около 700", - заявил Корниенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин не будет сокращать расходы на военных в бюджете.

Кроме того, правительство подаст в Раду поправку о сокращении зарплат чиновников. Зарплату планируют урезать чиновникам, у которых она превышает 10 минимальных жалований (47 тыс. гривен).