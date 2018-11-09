В Раде заявили о покрытии потребности на лечение больных диабетом на 50% в 2018

Фото: парламент (РБК-Украина, Виталий Носач)

В бюджете-2018 предусмотрено финансирование на лечение в сумме более 700 млн гривен

В комитете Верховной рады по вопросам здравоохранения заявили, что объем целевых средств для лечения больных сахарным и несахарным диабетом в этом году покрывает потребность лишь на 50%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Комитет на своем заседании рассмотрел вопрос о состоянии финансового обеспечения больных сахарным диабетом препаратами инсулина в 2018 году.

"Во время заседания отмечалось, что законом "О государственном бюджете Украины на 2018 год" для областных и Киевской городской государственных администраций в составе медицинской субвенции предусмотрен объем целевых средств для лечения больных сахарным и несахарным диабетом в размере 701 499 700 гривен, что на 59,4 миллиона гривен больше, чем в 2017 году, но это покрывает потребность лишь на 50%", - говорится в сообщении.

Напомним, руководитель Министерства здравоохранения Уляна Супрун заявила, что полное возмещение стоимости препаратов инсулина Минздрав планирует начать в 2019 году. По ее словам, согласно данным электронного реестра пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии, выделенные из государственного бюджета в 2018 году деньги покрывают потребность в среднем на 75% в каждом регионе.

Как писало РБК-Украина ранее, 19 октября 2018 года во время часа вопросов к Кабинету министров в Верховной раде премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил профильному вице-премьер-министру проанализировать наличие и потребность в инсулине в областях.