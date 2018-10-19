Супрун сообщила, когда Минздрав начнет полностью возмещать стоимость инсулина

Фото: Ульяна Супрун (РБК-Украина)

В 2018 году из госбюджета выделены средства на возмещение 75% инсулина

Полное возмещение стоимости препаратов инсулина Министерство здравоохранения Украины планирует начать в 2019 году. Об этом сообщила руководитель министерства Ульяна Супрун, передает РБК-Украина.

По ее словам, согласно данным электронного реестра пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии, выделенные из государственного бюджета в 2018 году деньги покрывают потребность в среднем на 75% в каждом регионе.

"Эта цифра может иметь незначительные различия по регионам в зависимости от потребностей, которые определены в реестре. В тех областях, где местная власть не может покрыть свою часть, начинают возникать задержки с выдачей инсулина пациентам", - написала Супрун в Facebook.

Она призвала местных управленцев в регионах, где есть проблемы с поставкой инсулина, "решить эту ситуацию как можно скорее".

"Уже со следующего года планируем полностью возмещать стоимость препаратов инсулина из государственного бюджета", - резюмировала Супрун.

Напомним, 19 октября 2018 во время часа вопросов к Кабинету министров в Верховной раде премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил профильному вице-премьер-министру проанализировать с областями наличие и потребность в инсулине.

Комитет Верховной рады по вопросам здравоохранения решил, что проведет расширенное заседание по состояния обеспечения инсулином больных сахарным диабетом. Заседание запланировано на 7 ноября.