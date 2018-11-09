У Раді заявили про покриття потреби на лікування хворих на діабет на 50% у 2018

Фото: парламент (РБК-Україна, Віталій Носач)

У бюджеті-2018 передбачено фінансування на лікування у сумі понад 700 млн гривень

У комітеті Верховної ради з питань охорони здоров'я заявили, що обсяг цільових коштів для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у цьому році покриває потребу лише на 50%. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату ВР.

Комітет на своєму засіданні розглянув питання щодо стану фінансового забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну у 2018 році.

"Під час засідання зазначалося, що законом "Про державний бюджет України на 2018 рік" для обласних та Київської міської держаних адміністрацій у складі медичної субвенції передбачено обсяг цільових коштів для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у розмірі 701 499 700 гривень, що на 59,4 мільйони гривень більше ніж у 2017 році, але це покриває потребу лише на 50%", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, керівник Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що повне відшкодування вартості препаратів інсуліну МОЗ планує почати в 2019 році. За її словами, згідно з даними електронного реєстру пацієнтів, які потребують інсулінотерапії, виділені з державного бюджету в 2018 році гроші покривають потребу у середньому на 75% в кожному регіоні.

Як писало РБК-Україна раніше, 19 жовтня 2018 року під час години запитань до Кабінету міністрів у Верховній раді прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив профільному віце-прем'єр-міністру проаналізувати наявність і потребу в інсуліні в областях.