В Кабмине заявили, что проверят в областях ситуацию с инсулином

Фото: Владимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)

По словам премьера, к фактической потребности в инсулине всегда дописывали еще 20-40%

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил профильному вице-премьер-министру проанализировать по областям наличие и потребность в инсулине. Об этом глава правительства сообщил во время часа вопросов к Кабинету министров в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, к фактической потребности в инсулине всегда дописывали еще 20-40%.

"Об обеспечении инсулином. К фактической потребности в инсулине всегда дописывали еще 20-40% и на этом просто "грели руки". Но больные сахарным диабетом не должны от этого страдать. Поручаю профильному вице-премьер- министру проанализировать по областям наличие и потребность в инсулине", - подчеркнул глава правительства.

Напомним, в мае Министерство здравоохранения (Минздрав) Украины утвердило новые правила выписки рецептов на лекарства. Отмечается, что новая форма рецепта является предпосылкой для внедрения электронного рецепта, который будет удобным как для медучреждений, так и для пациентов.

Как писало РБК-Украина в апреле 2015 года, Министерство здравоохранения планирует ввести практику частичного или полного возврата денег, потраченных больными на жизненно необходимые лекарства, в частности, на инсулин.