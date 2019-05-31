У Раді заявили, що не допустять скасування "мовного закону"

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Також Парубій запевнив, що ВР не допустить скасування законів про квоти та декомунізацію

Голова Верховної ради Андрій Парубій заявив, що скасування "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної" не відбудеться, передає кореспондент РБК-Україна.

Спікер Ради назвав ситуацію у країні кризою через дії Зеленського.

"Країна у важких часах, у країні відбувається криза, пов’язана з діями президента, і вчорашнє оприлюднення стенограми це підтвердило. Більш того, ми вчора почули як знову представники президента, члени його команди говорять про те, що треба відмінити закон про мову, відмінити квоти, відмінити декомунізацію. І, на жаль, це сьогодні стає для них звичною політикою. Я хочу сказати від імені Верховної ради і уряду. Український народ цього вам не дозволить, земля під вами буде горіти. Ми не дозволимо відмінити закон про мову, ні відмінити квоти та декомунізацію. Український народ десятиліттями йшов до цього", - заявив глава парламенту.

Нагадаємо, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" ("мовний закон") посилює мовні квоти на радіо і телебаченні.

Як писало РБК-Україна раніше, "мовний закон" набуде чинності через два місяці після опублікування, тобто 16 липня 2019 року. При цьому окремі його норми відстрочені.

Додамо, 16 травня 2019 року з'явився повний текст "мовного закону". Закон закріплює за українською мовою статус єдиної державної. Умисне його спотворення в офіційних документах з порушенням вимог правопису, а також створення перешкод і обмежень у застосуванні української мови тягнуть за собою відповідальність. Дія закону не поширюється на сферу приватного спілкування та релігійні обряди.