"Языковой закон" ужесточает квоты на радио и ТВ

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Квоту украинского языка на радио и ТВ поднимут до 90%

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" ("языковой закон") ужесточает языковые квоты на радио и телевидении. Соответствующая норма прописана в тексте документа.

В частности, "языковой закон" вносит изменения в закон о телевидении и радиовещании. Таким образом, недельный объем вещания общенациональных или региональных СМИ на украинском языке должен составлять не менее 90% общей продолжительности передач и / или фильмов в каждом промежутке времени между 07:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00 (было не менее 75%).

Кроме того, местные СМИ в общем недельном объеме должны обеспечивать вещание на украинском языке не менее 80% в каждом промежутке времени между 07:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00 (было не менее 60%).

При этом из закона исключили пункт, который позволял использование других языков в выступлениях, интервью, комментариях, объяснениях, вопросах участников передач (кроме ведущих), либо в отдельных репликах ведущих.

Подчеркивается, что изменение квот вступает в силу через пять лет после вступления в силу "языкового закона".

Напомним, ранее сообщалось, что "языковой закон" вступит в силу через два месяца после опубликования, то есть 16 июля 2019 года. При этом отдельные его нормы отсрочены.

Отметим, ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что у него есть вопросы к закону, который регулирует языковые квоты.