В Раде завтра состоится два внеочередных заседания: Разумков подписал распоряжения

Первое внеочередное заседание Рады назначено на 16:00. В ходе него народные депутаты рассмотрят такие вопросы:
проект постановления о принятии неотложных мер, направленных на обеспечение должной профилактики, диагностики и лечения больных детей сахарным диабетом;
проект постановления о принятии неотложных мер, направленных на возвращение льготного тарифа на электроэнергию для населения за первые 100 кВт ч;
проект постановления об обращении в Кабинет министров об отмене необоснованного увеличения стоимости энергоносителей и введение моратория сроком на 1 год на повышение тарифов на энергоносители;
проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере метрологии, предоставления жилищно-коммунальных услуг и защиты прав потребителей;
проект постановления об обращении в Кабинет министров о принятии неотложных мер с целью снижения цены на электрическую энергию и тарифов на услуги распределения природного газа.
Второе внеочередное заседание Верховной рады назначено на 17:30. Депутаты рассмотрят такие вопросы, как:
проект закона Украины о внесении изменений в Раздел II "Заключительные и переходные положения" ЗУ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)" (по отдельным вопросам завершения 2020/2021 учебного года);
проект закона о внесении изменений в ЗУ "Об Уставе гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил Украины" относительно военного захоронения ритуала;
проект ЗУ о внесении изменений в отдельные положения законов Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" и "О реабилитации в сфере здравоохранения" относительно обеспечения реализации прав застрахованных лиц;
проект ЗУ о внесении изменений в раздел IV "Заключительные и переходные положения" ЗУ "О потребительском кредитовании" относительно кредитов, предоставленных в иностранной валюте;
проект ЗУ о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц;
проект ЗУ о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц;
проект ЗУ о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2;
проект ЗУ о внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021" по внедрению финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем;
проект постановления об отмене решения Верховной рады от 30 марта 2021 года о принятии в целом как закона Украины проекта ЗУ "О внесении изменения в раздел V" Заключительные и переходные положения "Закона Украины" О приватизации государственного и коммунального имущества "относительно приватизации объектов большой приватизации";
проект ЗУ о внесении изменений в п.3 раздела Х "Переходные и заключительные положения" закона Украины "О среднем образовании" относительно расширения возможностей для трансформации образовательной сети и защиты прав участников образовательного процесса;
проект ЗУ о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования процедур оборонного планирования;
проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования механизмов формирования сети лицеев для внедрения качественной профильной среднего образования.