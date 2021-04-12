У Раді завтра відбудуться два позачергових засідання: Разумков підписав розпорядження

Перше позачергове засідання Ради призначено на 16:00. В ході нього народні депутати розглянуть такі питання:
проект постанови про прийняття невідкладних заходів, спрямованих на забезпечення належної профілактики, діагностики і лікування хворих дітей на цукровий діабет;
проект постанови про прийняття невідкладних заходів, спрямованих на повернення пільгового тарифу на електроенергію для населення за перші 100 кВт год;
проект постанови про звернення до Кабінету міністрів про скасування необґрунтованого збільшення вартості енергоносіїв та введення мораторію строком на 1 рік на підвищення тарифів на енергоносії;
проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері метрології, надання житлово-комунальних послуг та захисту прав споживачів;
проект постанови про звернення до Кабінету міністрів про вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію, тарифів на послуги з розподілу природного газу
Друге позачергове засідання Верховної ради призначено на 17:30. Депутати розглянуть такі питання, як:
проект закону України про внесення змін до Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" ЗУ "ПРО внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" (щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року);
проект закону про внесення змін до ЗУ "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних сил України" щодо військового ритуалу поховання;
проект ЗУ про внесення змін в окремі положення законів України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" і "Про реабілітацію у сфері охорони здоров'я" щодо забезпечення реалізації прав застрахованих осіб;
проект ЗУ про внесення змін до розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" ЗУ "Про споживче кредитування" щодо кредитів, наданих в іноземній валюті;
проект ЗУ про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо реструктуризації зобов'язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб;
проект ЗУ про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реструктуризації зобов'язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб;
проект ЗУ про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2;
проект ЗУ про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2021" щодо впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом;
проект постанови про скасування рішення Верховної ради від 30 березня 2021 року про прийняття в цілому як закону проекту ЗУ "ПРО внесення зміни до розділу V" Прикінцеві та перехідні положення "Закону України" Про приватизацію державного та комунального майна "щодо приватизації об'єктів великої приватизації";
проект ЗУ про внесення змін в п.3 розділу Х "Перехідні та прикінцеві положення" закону України "Про середню освіту" щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі та захисту прав учасників освітнього процесу;
проект ЗУ про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедур оборонного планування;
проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для впровадження якісної профільної середньої освіти