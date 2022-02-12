В Раде завтра пройдет встреча фракций с силовым блоком. Из-за угрозы со стороны РФ

В Верховной раде пройдет закрытое заседание руководителей фракций и групп для встречи с представителями силового блока. В частности, будет обсуждаться угроза вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украина 24" .

"Начиная с завтрашнего дня, будет переход депутатов к ежедневной работе. Завтра в 16 часов будет закрыто заседание руководителей фракций и групп для встречи с представителями силового блока. Это министр обороны, министр внутренних дел, глава СБУ, главы разведок, главы НБУ, Минфина, пригласим премьер-министра", - заявил пятый президент Украины и народный депутат Алексей Порошенко.

Напомним, вчера в Белом доме заявили, что Россия может начать вторжение в Украину во время Олимпиады. То есть на следующей неделе.

После чего президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для этого нужны 100% доказательства.