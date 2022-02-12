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У Раді завтра пройде зустріч фракцій з силовим блоком. Через загрозу з боку РФ

Автор: Валерія Поліщук

У Верховній Раді пройде закрите засідання керівників фракцій і груп для зустрічі з представниками силового блоку. Зокрема, буде обговорюватися загроза вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Україна 24".

"Починаючи з завтрашнього дня, буде перехід депутатів до щоденної роботи. Завтра о 16 годині буде закрито засідання керівників фракцій і груп для зустрічі з представниками силового блоку. Це міністр оборони, міністр внутрішніх справ, глава СБУ, глави розвідок, глави НБУ, Мінфіну, запросимо прем'єр-міністра", - заявив п'ятий президент України і народний депутат Олексій Порошенко.

Нагадаємо, вчора в Білому домі заявили, що Росія може почати вторгнення в Україну під час Олімпіади. Тобто наступного тижня.

Після чого президент України Володимир Зеленський заявив, що для цього потрібні 100% докази.

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