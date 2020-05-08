В Раде заслушают Минздрав по поводу введения второго этапа медреформы

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в пятницу, 8 мая, заслушает информацию Министерства здравоохранения Украины и Национальной службы здоровья по ситуации, сложившейся с введением второго этапа внедрения медицинской реформы. Об этом свидетельствует повестка дня заседания комитета, опубликованный на сайте Верховной рады.

Заседание комитета состоится в 19:00 в режиме видеоконференции.

"Об информации Министерства здравоохранения Украины и Национальной службы здоровья Украины о ситуации, сложившейся с введением второго этапа внедрения медицинской реформы, и дальнейшие шаги по реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2020 году", - указано в порядке.

Кроме того, комитет рассмотрит проект постановления №3330 о программе деятельности Кабинета министров.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что когда Минздрав начал анализировать старую версию второго этапа медицинской реформы, то увидел, что по всей Украине должны закрыться 332 больницы.

Как писало РБК-Украина ранее, глава государства Владимир Зеленский призвал Министерство здравоохранения пересмотреть медицинскую реформу.

Ранее в Минздраве анонсировали введение новой системы финансирования больниц. Согласно им, все медучреждения, которые оказывают специализированную и высокоспециализированную помощь, получат финансирование из госбюджета не меньше, нежели в прошлом году.